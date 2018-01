Sporting empresta Mattheus Oliveira ao V. Guimarães

Hoje às 20:21 Facebook

O brasileiro Mattheus Oliveira é reforço do Vitória de Guimarães, por empréstimo do Sporting até final da época, anunciaram esta terça-feira os dois clubes.

"O Sporting informa que chegou a acordo com o Vitória Sport Club para o empréstimo do jogador Mattheus Oliveira até ao final da presente temporada. O Sporting deseja a Mattheus Oliveira as maiores felicidades pessoais e profissionais", referem os leões.

Também o V. Guimarães assinalou a chegada do médio brasileiro, de 23 anos, com um vídeo do jogador já equipado com a camisola dos vimaranenses, com o número 21 nas costas.

Mattheus Oliveira, filho do campeão mundial e internacional brasileiro Bebeto, tinha chegado ao Sporting na final da última época, proveniente do Estoril Praia, e assinou um contrato com os leões até 2022, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O jogador, que fez a formação no Flamengo, chegou a Portugal em 2014/15, efetuando três épocas pelo Estoril Praia.

No Sporting, realizou apenas quatro jogos, dois como titular, com o Marítimo na Taça da Liga, e com o Oleiros na Taça de Portugal, e dois como suplente, com o Famalicão na Taça de Portugal, e com o Olympiacos, na Liga dos Campeões.