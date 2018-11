Sporting: Empréstimo obrigacionista próximo dos 19 milhões de euros

JN Hoje às 21:48 Facebook

Francisco Salgado Zenha, vice-presidente do Sporting para a área financeira, revelou que a procura de subscrições do empréstimo obrigacionista em curso já está perto de 19 milhões de euros, superando largamente o mínimo de 15 milhões. A emissão termina amanhã, quinta-feira, às 15 horas.

"Passámos largamente o mínimo de 15 milhões. No último dia tivemos cerca de mil subscritores, o que é um número muito relevante", afirmou o dirigente leonino, em entrevista à SportTV, logo a seguir a ter revelado o número em concreto: "18,980 milhões de euros".

Sendo assim, desde o último comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, referente à situação de ontem, terça-feira, houve um incremento de 4,338 milhões de euros. Mas o Sporting quer mais: "O nosso objetivo está cumprido, mas queremos ir mais longe", disse Zenha.

Os leões entram, assim, no último dia da emissão de obrigações a 11 milhões do objetivo final de 30 milhões. De qualquer forma, o vice-líder verde e branco assegurou que o Sporting tem capacidade para pagar o anterior empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros que vence no dia 26 de novembro: "Temos liquidez para fazer face a essa diferença, não emitindo os 30 milhões de euros".