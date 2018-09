Sporting entra a vencer na Taça da Liga com bis de Bruno Fernandes

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:07 Facebook

O Sporting venceu (3-1), este domingo, o Marítimo em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo D da Taça da Liga. Bruno Fernandes, com um bis, esteve em destaque.

No primeiro jogo da era Frederico Varandas - o novo líder leonino assistiu ao jogo da tribuna com João Benedito, Rui Rego, Frederico Varandas e Rogério Alves -, o Sporting chegou ao golo aos 26 minutos, por Raphinha. Após uma perda de bola do Marítimo, perante a insistência dos leões, Jovane roubou a bola, deu a Montero e este, lesto, serviu Raphinha que marcou na cara de Charles.

Na segunda parte, aos 53 minutos, os leões aumentaram a vantagem, por Bruno Fernandes. Após uma falta sobre Jovane na grande área, o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor dos leões e, na marcação do castigo máximo, o camisola oito não perdoou.

Os madeirenses ainda reduziram, por Correa, após um erro de Acuña mas os leões voltaram a marcar logo depois, novamente por Bruno Fernandes. Após um grande trabalho individual, o capitão do Sporting, com um bom remate, voltou a fazer um gosto ao pé e sem hipótese de defesa para Charles.

Perto do fim do encontro, o Marítimo ficou reduzido a dez após a expulsão de Lucas Áfrico. O central acertou no peito de Wendel com a sola e viu o cartão vermelho direto.

Com este triunfo, o Sporting assume a liderança do Grupo D, com três pontos, e fica a aguardar a conclusão da jornada que se completa na segunda-feira, com o embate entre o Estoril e o Feirense.