Sporting esclarece à CMVM situação do plantel e equipa técnica

A SAD do Sporting informou, nesta quarta-feira, a CMVM que não procedeu a "qualquer suspensão ou rescisão do vínculo laboral de qualquer elemento da equipa técnica do plantel principal".

Dando cumprimento a pedido da CMVM (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários), relacionado com artigos de jornais, a sociedade sportinguista esclareceu ainda que "não foi manifestada qualquer intenção de rescisão dos contratos de trabalho por parte de qualquer jogador da equipa principal de futebol profissional".