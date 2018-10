Sporting esgota bilhetes para o jogo no estádio do Arsenal

Hoje às 12:53 Facebook

O Sporting esgotou os 5355 bilhetes que tinha colocado à venda para o jogo com o Arsenal, em Londres, da quarta jornada do Grupo E da Liga Europa de futebol, disse fonte da equipa lisboeta.

O clube de Alvalade só tinha acesso a 5% da lotação do estádio do Arsenal (3165 lugares), mas os londrinos acederam a disponibilizar mais bilhetes a pedido dos "leões", para o encontro marcado para 8 de novembro, com início às 20 horas.

Na quinta-feira, os dois clubes, que dividem a liderança do grupo, com seis pontos, jogam no estádio José Alvalade, em Lisboa, às 17:55 horas, em partida referente à terceira ronda da Liga Europa, na qual estarão presentes cerca de 3.500 adeptos dos "gunners".

Em caso de triunfo, a formação de José Peseiro ficará isolada no topo do agrupamento e com um "pé" nos 16 avos de final, em especial se o Qarabag e o Vorskla Poltava, ainda sem pontuar, empatarem no outro encontro do agrupamento, no Azerbaijão.