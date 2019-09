Sporting estreia-se na Liga dos Campeões de andebol com vitória na Macedónia

Ontem às 23:26 Facebook

O Sporting iniciou este domingo a prestação na Liga dos Campeões de andebol com uma vitória na Macedónia, diante do Eurofarm Rabotnik, por 30-29, em jogo da primeira jornada do Grupo C.

Com este triunfo, a equipa portuguesa somou os dois primeiros pontos e juntou-se aos líderes Savehof e Bidasoa Irun, ocupando a terceira posição, à frente do Eurofarm Rabotnik, Presov e Riihimaen Cocks.

Na Sports Hall Mladost, o Sporting, comandado pelo novo técnico francês Thierry Anti, conseguiu manter o equilíbrio nos primeiros 30 minutos, ainda que o Rabotnik tenha estado a comandar quase sempre com vantagens tangenciais, chegando ao intervalo a vencer por 16-15.

O ponta direta romeno Ghionea, com cinco remates certeiros em sete tentados, foi o elemento que mais se destacou e ajudou os leões a manterem-se na luta pelo resultado, enquanto na formação macedónia, Neven Stjepanovic, autor de quatro golos, foi o melhor dos anfitriões.

No segundo tempo, os leões conseguiram comandar o jogo pela primeira vez, com a maior diferença no marcador (21-24), por culpa do ponta romeno, novamente, em evidência, ao apontar mais cinco golos.

Lovro Jotic e Vladislav Ostroushko ainda tentaram contrariar a subida de rendimento dos leões na parte final, mas o Rabotnik não conseguiu mais passar para a frente do resultado.

Na próxima ronda, formação 'leonina' recebe no sábado os eslovacos do Presov, no Pavilhão João Rocha, pelas 18.30 horas.

Também o F. C. Porto se estreou da melhor maneira na 'Champions', ao triunfar na receção aos bielorrussos do Meshkov Brest, por 27-25.