Sporting explica indisponibilidade física de Bruno Fernandes

Médio do Sporting foi travado por "mialgias na região posterior da perna direita" e é carta fora do baralho de Fernando Santos para os encontros, frente à Ucrânia e à Sérvia, de apuramento para o Euro'2020

Bruno Fernandes falhou o treino da manhã e, ao início da tarde, foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional devido a problemas físicos. De acordo com a nota publicada no site da Federação Portuguesa de Futebol, o selecionador não tenciona, para já, chamar outro jogador para substituí-lo. "A convocatória inclui agora 24 jogadores ao serviço de Fernando Santos", pode ler-se.

Quem também emitiu um comunicado a este respeito foi o Sporting. No documento assinado pelo diretor clínico dos leões, Dr. João Pedro Araújo, vem explicado que, numa fase inicial, "Bruno Fernandes apresentou queixas na perna direita no dia seguinte ao jogo com o Santa Clara, tendo sido observado e sujeito a tratamentos na Academia Sporting".

O comunicado prossegue assim: "A manutenção das queixas motivou a realização de exames [no dia de ontem - 18.03.2019] acompanhados pelos departamentos clínicos do Sporting Clube de Portugal e da Federação Portuguesa de Futebol, dos quais resultou a conclusão da indisponibilidade física do jogador para competição devido a mialgias na região posterior da perna direita".



Desta forma, o jogador irá prosseguir os tratamentos e recuperação no Sporting.