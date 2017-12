Sporting explica por que motivo reivindica 22 títulos

JN Hoje às 18:07 Facebook

Num vídeo publicado nas redes sociais, os leões explicam por que motivo reivindicam 22 títulos nacionais em detrimento dos 18 atualmente reconhecidos, afirmando que "um país sem memória está irremediavelmente perdido".

"O objectivo deste trabalho de investigação é bastante claro: transmitir à geração actual (e futura) a verdadeira história do futebol no nosso país. Em 2021, Portugal celebra 100 anos de campeonatos nacionais. A lógica seria 100 anos - 100 campeões. Mas há quem defenda que deverão ser apenas 87. É urgente repor a verdade dos factos, em defesa da verdade desportiva" escreve o Sporting no site oficial.