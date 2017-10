Sporting faz convite ao tenista Nick Kyrgios

JN Hoje às 20:38, atualizado às 20:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting convidou, este sábado, o tenista Nick Kyrgios para fazer parte da equipa de videojogos leonina.

Recentemente, o australiano Nick Kyrgios, de 22 anos, confessou numa coluna de opinião que preferia ficar na sua cidade a jogar PlayStation com os amigos, em Camberra, na Austrália, do que perder tempo a jogar primeiras rondas de torneios em courts secundários e sem público.

Atento às declarações do jovem australiano, o Sporting não se fez de rogado e, através do Twitter, convidou o atual 21º colocado do ranking para fazer parte da equipa de Alvalade.

"Depois do Nick Kyrgios ter dito que prefere jogar PlayStation a lidar com os problemas de um jogador de ténis, convidamo-lo humildemente para se juntar à nossa equipa", pode ler-se na mensagem dos leões.