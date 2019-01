Sporting firme na perseguição ao líder

Hoje às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Leões venceram o Moreirense, por 2-1, e voltam a fixar em oito pontos a diferença pontual para o F. C. Porto.

Impedido de vacilar na perseguição ao trio da frente, o Sporting entrou com o onze de gala na receção ao Moreirense. E os leões precisaram de apenas três minutos para se adiantarem no marcador, por intermédio de Nani, de cabeça. Aos 26 minutos, o oportuno Bruno Fernandes assinou o 2-0 ao concluir, com êxito, uma recarga, a remate de Ristovski.

A perder por 2-0, o Moreirense reagiu e reduziu a desvantagem, aos 34 minutos, por intermédio de Heriberto Tavares. Com o jogo relançado, os cónegos pressionaram na tentativa de empatarem e pressionaram os leões.

Aos 82 minutos, Raphinha festejou o 3-1, mas viu o golo ser-lhe invalidado, num lance em que parece estar em posição legal. O Sporting sofreu até ao apito final, mas acabou por somar os três pontos. Os cónegos estão na sétima posição, com 28 pontos.