O Sporting avançou, esta segunda-feira, com uma participação à Liga contra Sérgio Conceição após os incidentes no final do jogo com o F. C. Porto, no Dragão, a contar para a última jornada da Liga.

O clássico deste sábado entre o F. C. Porto e o Sporting, que terminou com um triunfo dos azuis e brancos por 2-1, teve momentos quentes nos instantes finais, após uma disputa de bola entre Corona e Acuña.

Na sequência da confusão e com base em imagens em que o treinador dos azuis e brancos surge a agarrar o pescoço de Renan, guarda-redes do clube de Alvalade, o Sporting decidiu avançar com uma queixa para a Comissão de Instrutores da Liga.

F. C. Porto e Sporting voltam a encontrar-se este sábado, no Jamor, para disputar a final da Taça de Portugal. Recorde-se que na sequência dos incidentes, Corona acabou por ser expulso e não vai a jogo no sábado.

Reveja o momento da confusão: