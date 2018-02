Sporting ganha e é líder

Ontem às 23:01 Facebook

Twitter

O Sporting ascendeu à liderança provisória da Liga ao derrotar nesta noite de quarta-feira o V. Guimarães, por 1-0, no Estádio José de Alvalade.

Na primeira parte, o Sporting jogou de forma lenta e poderia ter sido surpreendido pelo V. Guimarães, que materializou várias incursões perigosas junto à baliza de Rui Patrício. Raphinha falhou por pouco duas vezes o alvo e os leões só em cima do intervalo tiveram mais domínio.

No reatamento, a dupla de ataque lisboeta mudou. Montero entrou para o lugar de Rúben Ribeiro e Bast Dost, vítima de lesão, foi obrigado a sair por troca com Doumbia. Os leões foram mais rápidos e, aos 60 minutos estiveram muito perto do golo, num lance em que, isolado, o costa-marfinense não conseguiu ultrapassar o guarda-redes Douglas.

Pouco depois, Bruno César atirou ao poste e, já perto do fim, o "keeper" minhoto defendeu um excelente remate de Acuña. O golo chegaria por Mathieu após belo cruzamento de Acuña, aos 84 minutos.