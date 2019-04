Sporting ganha mais três meses para acertar reestruturação financeira com bancos

Hoje às 22:08 Facebook

O prazo para fechar o acordo de reestruturação financeira entre o Sporting e o BCP e o Novo Banco, que terminava a 31 de março, foi prolongado até 30 de junho, anunciou esta terça-feira a SAD leonina.

"Está em curso a renegociação, com os bancos Millenniumbcp e o Novo Banco, do Acordo de Quadro de Reestruturação Financeira de 2014, incluindo a concessão de waiver (renuncia temporária), vencido no passado 31 de março, (...) pretendendo-se que a mesma esteja concluída até ao final da corrente época desportiva", lê-se no comunicado enviado pela Sporting SAD à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A sociedade liderada por Frederico Varandas realçou ainda que foi "crucial" para a sua "estratégia de planeamento financeiro" a concretização da operação financeira que lhe assegurou um encaixe financeiro de 65 milhões de euros em 20 de março.

Em causa está a operação de cessão dos créditos decorrentes do contrato de cedência de direitos de transmissão televisiva e multimédia, de exploração da publicidade estática e virtual do Estádio José Alvalade, de distribuição do canal Sporting TV e direitos de patrocinador principal (a NOS Lusomundo Audiovisuais).

No comunicado de hoje, a SAD verde e branca sublinhou que as receitas líquidas resultantes desta operação destinam-se a "substituir passivos, financeiros e não financeiros", especificando também que os "créditos cedidos nesta operação servirão para colateralizar a emissão de obrigações titularizadas até ao reembolso integral das mesmas".

A entidade acrescentou que ficaram "assegurados mecanismos contratuais necessários, que poderão permitir à Sporting SAD recuperar a titularidade ou benefício económico dos créditos, simultaneamente com o reembolso das obrigações titularizadas, o que poderá acontecer antecipadamente e a qualquer momento na sequência de solicitação da sociedade (os quais não se encontram na sua exclusiva disponibilidade)".