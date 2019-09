Sporting ganha o dérbi na Luz

Hoje às 16:51 Facebook

Os leões bateram o Benfica (28-30) no jogo grande da terceira jornada do campeonato nacional.

O primeiro clássico do campeonato de andebol 2019/20 sorriu ao Sporting, vitorioso no Pavilhão da Luz, por dois golos de diferença (28-30).

Frente ao Benfica, os leões estiveram quase sempre na frente do marcador (ao intervalo venciam por 11-15), mas consentiram a recuperação das águias nos últimos minutos, ainda assim insuficiente para deixarem fugir a vitória.

No último minuto, o Sporting recolocou-se na frente do marcador e acabou por garantir o triunfo e impor a primeira derrota ao rival no campeonato.