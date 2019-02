Sporting ganha vantagem no play-off da Liga dos Campeões

Hoje às 20:09 Facebook

O Sporting venceu este sábado o Dínamo de Bucareste, por 32-31, no encontro da primeira mão dos play-offs da Liga dos Campeões de andebol, num jogo sofrido até final.

Há 11 jogos consecutivos a ganhar, os leões orientados por Hugo Canela estão no segundo lugar no campeonato nacional (com menos um jogo) a três pontos do líder F. C. Porto e no panorama europeu conseguiram dar continuidade aos bons resultados.

Contudo, e mesmo depois do início equilibrado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o Sporting começou a cometer erros no ataque que comprometeram e deram ao Dínamo a possibilidade de ficar mais confortável no desafio, com três golos de vantagem (5-8), aos 15 minutos.

O ponta esquerda sérvio Nikcevic era o jogador leonino que se mostrava mais eficaz - apontou sete golos só na primeira parte -, e tentava ajudar a encurtar distâncias. Só a cinco minutos do intervalo o Sporting conseguiu passar para a frente do resultado de forma convincente, ainda que tenha ido para os balneários empatado (14-14).

No segundo tempo, Cudic acabou por ter um papel fulcral no rumo do desafio, defendendo as redes da baliza da casa, mas também face à ajuda de uma linha defensiva mais coesa e a errar menos.

Se na primeira parte foi o Sporting a procurar o equilíbrio, na segunda os romenos mostraram-se mais vulneráreis, com Descat e Bannour a serem os mais inconformados.

A oito minutos do apito final, o Sporting disparou para uma vantagem de quatro golos e limitou-se a gerir o encontro.

A segunda mão está agendada para quinta-feira, pelas 20 horas, em Bucareste, na Roménia.