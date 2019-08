Sporting garante que Bas Dost pediu para sair

JN Hoje às 11:52 Facebook

A SAD do Sporting revelou que Bas Dost manifestou vontade de deixar o clube e, depois de recusar várias propostas, também fez exigências financeiras de última hora que estão a travar a mudança para o Eintracht Frankfurt.

Os leões detalharam os passos desta novela de verão num comunicado enviado, na manhã desta terça-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O holandês informou o treinador da vontade de deixar Alvalade em maio. Depois, recusou propostas, ainda segundo a SAD leonina, muito vantajosas, e por fim atingiu-se o impasse atual, após sido apresentada aos responsáveis leoninos a possibilidade de transferência para o futebol alemão.

"O seu agente reuniu com o presidente da Sporting SAD e o director desportivo, e transmitiu que Bas Dost queria sair da Sporting SAD, por considerar ter terminado o seu ciclo no clube". O comunicado dos leões é taxativo. A iniciativa de sair partiu do goleador.

No sábado, foi anunciado o princípio de entendimento com o Eintrach, mas o negócio ainda não está concretizado, devido a "exigências financeiras de última hora da parte do jogador que estão a impedir a concretização da transferência", detalha a SAD liderada por Frederico Varandas.