Sporting goleia Marítimo com Hat-Trick de Bas Dost

O Sporting recebeu e goleou (5-0), este domingo, o Marítimo em jogo a contar para a 17.ª jornada da liga. O holandês Bas Dost fez um "Hat-Trick".

Com quatro novidades no onze - André Pinto, Ristovski, Bryan Ruiz e Podence entraram nos lugares de Mathieu, Piccini, Acuña e Battaglia - os leões chegaram à vantagem aos 21 minutos, por Bas Dost. Gelson Martins, lançado na direita, cruzou para o coração da área e Bas Dost não falhou e inaugurou o marcador.

Aos 50 minutos e aproveitando alguns erros defensivos do Marítimo, Bruno Fernandes assistiu Bryan Ruiz e o costa-marfinense atirou para o 2-0, estreando-se a marcar esta temporada com a camisola da equipa verde e branca.

Gelson Martins, aos 71 minutos, esteve muito perto do golo mas seria Bas Dost o grande destaque. Três minutos depois, o holandês aproveitou uma boa assistência de Bruno Fernandes e marcou o terceiro golo da noite. Ao minuto 78, o médio luso rematou, Charles defendeu e, na recarga, novamente Bas Dost a não perdoar. Acunã, já nos descontos, selou o resultado para a equipa de Jorge Jesus.

Com este resultado, o Sporting é líder à condição do campeonato, com mais um ponto do que o F. C. Porto, que este domingo recebe o V. Guimarães.

Na próxima jornada, o Sporting recebe o Aves e o Marítimo defronta, fora de portas, o P. Ferreira.