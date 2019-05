Sporting e Benfica na final que todos previam

Norberto Vasconcelos Sousa Ontem às 23:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Águias e leões confirmam favoritismo, eliminam Fundão e Modicus nas meias-finais, e vão discutir novamente o título nacional de futsal.

Primeiros classificados da fase regular, Benfica e Sporting confirmaram o favoritismo e apuraram-se para a final do campeonato, depois de vencerem de forma categórica o terceiro jogo das meias-finais. As águias bateram o Fundão, por 7-3, enquanto os leões passearam superioridade frente ao Modicus (7-0). Rivais de Lisboa começam a discussão do título no sábado, na Luz. Campeão é encontrado à melhor de cinco encontros.



Dois dias depois de vencer na Luz e forçar a "negra", o Fundão voltou a dar boa réplica, mas, desta vez, não foi capaz de travar o Benfica. Com André Coelho em grande plano, as águias construíram uma confortável vantagem de três golos na primeira parte e embalaram, definitivamente, para a final. Pauleta reduziu no início da segunda parte e devolveu a esperança aos beirões, mas Fits e Robinho tranquilizaram os adeptos encarnados. A perder por quatro golos, a equipa de Nuno Couto arriscou com o guarda-redes avançado, mas não obteve sucesso.

O Sporting fez jus ao estatuto de tricampeão nacional e campeão europeu e não deu hipótese ao Modicus de surpreender. Com uma eficácia notável, os leões hipotecaram o sonho gaiense em apenas 10 minutos, quando já venciam por 5-0. Guitta abriu o ativo, aos seis minutos, e conduziu os leões para um triunfo tranquilo, perante um adversário sem argumentos para travar uma das melhores versões da equipa de Nuno Dias.