Sporting goleia Qarabag e apura-se para os 16 avos de final

Hoje às 19:45 Facebook

Twitter

O Sporting venceu, nesta quinta-feira, em Baku, o Qarabag, por 6-1, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol. O triunfo garante a qualificação antecipada da equipa leonina, para os 16 avos de final da competição.

O início do jogo em Baku, Azerbaijão, foi particularmente emotivo, com os leões a marcarem cedo, num penálti de Bas Dost, a castigar falta de Rzezniczak sobre o próprio avançado holandês.

O Qarabag empatou aos 14 minutos, por intermédio de Zoubir, mas seis minutos depois, um remate de fora da área de Bruno Fernandes, que mereceu uma abordagem infeliz por parte do guarda-redes local, deu o 3-1 à equipa leonina.

Pouco depois da meia hora (33 minutos), na sequência de uma iniciativa individual, Nani elevou para 3-1.

Aos 65 minutos, o Sporting elevou para 4-1, agora num tento de Diaby. O quinto golo surgiu aos 75 minutos.

Com domínio absoluto no encontro, a equipa leonina elevou para 6-1 aos 81 minutos, com Diaby a assinar o segundo golo da conta pessoal neste desafio.