Sporting goleia União da Madeira

O Sporting goleou (6-0), esta quarta-feira, o União da Madeira em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

O Sporting entrou melhor na partida e chegou ao golo aos 20 minutos, por Doumbia. O avançado dos leões recuperou a bola à entrada da área, escapou à defesa do União da Madeira e, na cara de Chastre, rematou cruzado para o segundo poste e marcou o único golo da primeira parte.

Como resposta, Luan esteve perto do empate mas Salin estava atento e impediu o golo.

Mathieu, ao minuto 51, aproveitou um pontapé de canto e cabeceou para o 2-0. Dez minutos depois, Doumbia bisou e marcou o terceiro golo da equipa da casa. Bruno Fernandes bateu na direita, Coates cabeceou desenquadrado, colocando a bola em Doumbia que, ao segundo poste, não falhou.

Aos 67 minutos, foi a vez de Gelson Martins festejar. O português aproveitou uma assistência de Bas Dost e empurrou a bola para o fundo das redes. O 5-0 surgiu ao minuto 79: Podence serviu Coates, que apareceu na área e aumentou a vantagem para a equipa da casa.

Iuri Medeiros, aos 81 minutos, marcou o sexto golo e selou o resultado para o Sporting. Foi o primeiro golo do avançado pela equipa principal do Sporting.

Com este resultado, a equipa de Jorge Jesus ocupa o primeiro lugar do grupo B com quatro pontos. O outro duelo do grupo, entre Belenenses e Marítimo, realiza-se esta quinta-feira.