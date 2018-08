Jorge Jesus vai orientar equipa na final da Taça de Portugal

Augusto Correia 15 Maio 2018 às 14:51 Facebook

O Sporting anunciou, esta terça-feira, que Jorge Jesus vai orientar a equipa na final da Taça de Portugal, domingo, no Jamor.

"Em face das notícias vindas a público e à especulação que existe na comunicação social, a Sporting SAD informa que o treinador Jorge Jesus estará a orientar a equipa do Sporting CP na Final da Taça de Portugal", lê-se num comunicado de um só parágrafo colocado na página oficial da SAD no Facebook.

Segunda-feira, após uma reunião entre o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, a equipa técnica, jogadores e médico do clube, foi noticiada a alegada suspensão de Jorge Jesus, que assim ficaria impossibilitado de orientar a equipa na final da Taça de Portugal, domingo, frente ao Desportivo das Aves, no Jamor.

À noite, quando deixou Alvalade, Bruno de Carvalho foi enigmático na resposta aos jornalistas, reagindo às notícias que foram circulando quando ainda estava no estádio. "Se o Bruno suspendeu o Jesus, perguntem ao Bruno, que vem aí atrás. O presidente não suspendeu o treinador", disse.

Esta terça-feira, vários órgãos de comunicação social noticiaram que a suspensão de Jesus estava iminente, dependendo apenas do envio da nota de culpa ao treinador. O comunicado da SAD, publicado cerca às 14.30 horas desta terça-feira vem encerrar a polémica.

No domingo, o Sporting foi derrotado por 2-1 frente ao Marítimo, nos Barreiros, e perdeu o segundo lugar do campeonato, que dava acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e a um possível encaixe financeiro que podia ascender a mais de 20 milhões de euros, para o rival Benfica.

No final do jogo, os adeptos do Sporting que acompanharam a equipa à Madeira manifestaram de forma veemente o seu desagrado junto do treinador e da equipa, chegando a registar-se tentativas de agressão a jogadores no aeroporto e insultos e protestos à chegada da comitiva a Lisboa e ao Estádio José Alvalade.