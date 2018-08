Sporting inicia época a 21 e 25 de junho e apresenta-se um mês depois

22 Maio 2018 às 17:50 Facebook

O Sporting vai iniciar a temporada futebolística 2018/19 a 21 e 25 de junho e vai apresentar-se aos sócios no dia 21 de julho, depois de estagiar de 9 a 17 de julho, na Suíça, anunciou o clube esta terça-feira.

Os leões vão ter o primeiro encontro de preparação no dia 29 de junho e vai realizar jogos particulares a 4 e 7 de julho, antes do estágio na Suíça, onde vai disputar amigáveis nos dias 10, 12, 14 e 16.

No mesmo comunicado, o Sporting dá conta da marcação do jogo de apresentação no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no dia 21 de julho.

Uma semana depois, a 28, o recinto leonino vai ser o palco do Troféu 5 Violinos, naquele que será o último jogo antes do início da Liga, cuja jornada inaugural vai ser disputada no fim de semana de 11 e 12 de agosto.