Sporting já pagou dívida ao Braga

O presidente do Sporting de Braga disse esta terça-feira de manhã que o Sporting ainda não tinha pago a segunda tranche relativa à transferência de Battaglia e notou que o F. C. Porto "teve a grandeza de honrar os seus compromissos". Entretanto, os leões já efetuaram o pagamento aos bracarenses.

"Não recebemos ainda a segunda tranche do Battaglia, mas penso que será uma questão de horas fazendo fé na palavra do presidente Bruno de Carvalho que disse que logo que o Sporting de Braga pagasse a parte da compensação [mecanismo de solidariedade por Rui Fonte e Pedro Santos], ia fazer o seu pagamento", afirmou António Salvador na manhã desta terça-feira.

O líder arsenalista revelou que o F. C. Porto também tinha compromissos com o Sporting de Braga, que venciam em janeiro, e comparou as posturas dos dois clubes.

"O F. C. Porto sempre assumiu as dificuldades que tinha e quando chegou a hora do compromisso para o Braga, os clubes falaram, entenderam-se e ultrapassaram a situação. São formas de estar perante as suas responsabilidades diferentes, o F. C. Porto teve a grandeza de honrar os seus compromissos com terceiros", afirmou.

Salvador disse ser importante perceber "que todos os clubes têm dificuldades", mas notou que "há uma verdade indesmentível: o Sporting de Braga tem uma conta corrente de 2,5 milhões de euros a receber do Sporting e o Sporting tem uma conta corrente de 69 mil euros a receber do Braga".

"São os contratos que fizemos e não vale a pena enxovalharmo-nos na imprensa, ou os diretores de comunicação escreverem publicações no Facebook. As pessoas que andam todos os dias atrás do Facebook é melhor inteirarem-se com as gentes do seu clube e o Sporting até tem gente competentíssima", disse.

António Salvador disse ainda que "o Sporting é um clube de bem" e "que vai saldar a dívida", garantindo ainda que o Sporting de Braga não vai fazer nenhuma queixa à FIFA por causa desta situação.

Leões já efetuaram pagamento

Entretanto, o Sporting já fez, também esta terça-feira, o pagamento de 707 mil euros referentes à segunda tranche da transferência de Rodrigo Battaglia. Além deste valor foram ainda descontados 85.764,44 euros relativos a parte dos mecanismos de solidariedade de Rui Fonte e Pedro Santos, assim como 181.983,74 euros referentes a uma dívida do Braga assumida pelo Sporting à empresa LACO, que detinha 20% do passe do argentino.