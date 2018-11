Sporting já tem AG marcada para votar expulsão de Bruno de Carvalho

JN Hoje às 17:10 Facebook

O Sporting agendou uma Assembleia Geral para o dia 15 de dezembro com o objetivo de discutir e votar a expulsão de sócio de Bruno de Carvalho.

Segundo o jornal "O Jogo", haverá uma Assembleia Geral a 15 de dezembro para discutir e votar a expulsão de sócio do ex-presidente do Sporting, que este domingo foi detido no âmbito da investigação ao ataque à Academia, em maio.

Bruno de Carvalho foi destituído a dia 23 de junho e impedido de concorrer às eleições que elegeram Frederico Varandas como o novo líder do clube leonino.