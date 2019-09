Sporting: Jesé e Mathieu nos eleitos para jogo com o Famalicão

Adriano Rocha Hoje às 15:23 Facebook

O avançado espanhol Jesé Rodríguez e o defesa francês Mathieu estão de volta aos convocados do Sporting.

O duo entra nas opções de Leonel Pontes para a receção desta noite (21 horas) ao Famalicão, depois de ter falhado a deslocação a Eindhoven, na derrota (2-3) com o PSV, jogo de estreia na Liga Europa. Bruno Fernandes, por castigo, e Luiz Phellype, lesionado, são as principais baixas para o encontro com a equipa sensação da Liga.

Em relação à última convocatória para o campeonato nacional, há a registar a ausência do jovem equatoriano Gonzalo Plata, que foi titular no empate (1-1) com o Boavista, no Bessa, jogo que marcou a estreia de Leonel Pontes como treinador da equipa principal dos leões. O central Coates, que cumpriu castigo na partida com os axadrezadios, também regressa aos jogos da Liga.

Eis os convocados sportinguistas para o duelo de logo à noite com o Famalicão: Guarda-redes: Renan e Luís Maximiano. Defesas:Coates, Ilori, Neto, Rosier, Mathieu e Borja; Médios: Eduardo, Battaglia, Miguel Luís, Wendel, Doumbia e Acuña; Avançados: Vietto, Jesé, Jovane, Bolasie e Rafael Camacho.