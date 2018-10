Sporting mete três trincos contra o Arsenal

Hoje às 17:15 Facebook

Renan à baliza, três trincos a meio-campo e Coates de volta, um mês depois, no encontro em que o Sporting desafia o Arseal, para a Liga Europa.

Bas Dost está clinicamente recuperado mas ainda está completamente reabilitado para competição, pelo que falha o jogo com os "gunners", que não terão o médio germânico Mezut Ozil. De volta ao centro da defesa leonina está o defesa central francês Mathieu, após um mês de ausência dos relvados, por lesão.

O jogo da terceira jornada do grupo E da Liga Europa tem início marcado para as 17.55 desta tarde de quinta-feira e coloca frente a frente as duas equipas prometidas à qualificação.

O Sporting e o Arsenal entrarão em campo com duas vitórias e seis pontos. Ao mesmo tempo, no outro jogo do grupo E, no Casaquistão, o Qarabag e recebe os ucranianos do Vorskla, num desafio entre equipas que ainda buscam o primeiro ponto.

No Estádio de Alvalade, sob a arbitragem do esloveno Damir Skomina, as duas equipas alinharão da seguinte forma:

Sporting - Renan; Ristovski, Coates, André Pinto e Acuña; Petrovic, Gudelj e Battaglia; Bruno Fernandes, Montero e Nani.

Arsenal - Leno; Lichtsteiner, Sokratis, Holding e Xhaka; Elneny, Guendouzi e Ramsey; Mkhitaryan, Aubameyang e Welbeck.