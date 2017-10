Sporting multado pela UEFA

Hoje às 17:50 Facebook

O Sporting foi esta sexta-feira punido pelo Comité Disciplinar da UEFA com uma multa de 31 mil euros devido a incidentes ocorridos na receção ao F. C. Barcelona, em jogo da Liga dos Campeões de futebol, anunciou hoje o organismo.

Em causa, na partida da segunda jornada do Grupo D, está a invasão do relvado por parte de um adepto, o bloqueio das escadas no recinto, que vai contra as normas de segurança da UEFA, e a equipa 'leonina' ter visto cinco cartões ou mais no decorrer do jogo.

O encontro decorreu a 27 de setembro e o Sporting acabou derrotado por 1-0.