Sporting não resiste ao poderio do Veszprém na primeira mão dos oitavos da champions

O Sporting perdeu este domingo frente ao Veszprém, por 30-28, no encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol, em que os leões estiveram por cima durante grande parte do tempo.

Os bicampeões nacionais tiveram pela frente um colosso do andebol europeu, três vezes finalista vencido da champions em 2002, 2015 e 2016 e vencedor da Taça EHF por duas ocasiões, em 1992 e 2008.

Contudo, o Sporting conseguiu entrar forte, num pavilhão João Rocha com 2.903 espetadores, - bateu o recorde de assistência -, impondo a sua superioridade e eficácia no ataque, enquanto na defesa o guarda-redes Cudic ia segurando o resultado com defesas fundamentais, ainda que, por vezes, os postes também tenham ajudado.

Durante o primeiro tempo, e depois de os leões terem conseguido um repentino 3-0 inicial, os húngaros só passaram uma vez para a frente do marcador (6-7). De resto, o Sporting fez com que o Veszprém andasse atrás do resultado, mas sempre por uma diferença de dois golos ou pela margem mínima.

O equilíbrio da primeira parte manteve-se na segunda, porém, com a equipa de Hugo Canela a superar os húngaros nos momentos cruciais, obrigando o adversário a errar no ataque e sempre protegido por um enorme Cudic na baliza.

Na reta final do desafio, o Veszprém acabou por ser paciente e usar a sua experiência para passar a comandar a partida até ao fim, beneficiando das falhas 'leoninas' a atacar.

A segunda mão joga-se no dia 30, pelas 16.30 horas, na Hungria.