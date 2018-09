Sporting apela à contenção dos jogadores e nega despedimento de Jesus

Sofia Esteves Teixeira 03 Junho 2018 às 16:34 Facebook

A direção do Sporting reagiu a uma possível providência cautelar para afastar Bruno de Carvalho de funções e deixou um apelo aos jogadores que apresentaram rescisão de contrato.

Num comunicado emitido este domingo, a direção do Sporting negou o despedimento de Jorge Jesus, facto que foi contado na carta de rescisão de Rui Patrício, e apelou à calma dos jogadores, que rescindiram ou ponderam rescindir.

"É totalmente falso que, alguma vez, Jorge Jesus tenha sido despedido, que lhe tenha sido oferecida a renovação de contrato ou que o treinador tenha feito qualquer tipo de chantagem com uma possível rescisão por justa causa. São mais mentiras para ir alimentando esta campanha de calúnias, difamações e chantagens, a que nenhuma instituição pode ceder".

A nota deixa, ainda, um pedido a Rui Patrício e Daniel Podence, jogadores que apresentaram uma rescisão de contrato na sexta-feira, apelando à calma e considerando que as cartas contêm "denúncias caluniosas".

"Apelamos novamente aos jogadores que apresentaram as rescisões para refletirem bem no conteúdo das mesmas, nas implicações desportivas e financeiras, e nas denúncias caluniosas que estas encerram, e para que voltem atrás nos dias que a Lei lhes permite. E voltamos a apelar a todo o plantel para que tenha muita serenidade, para não se deixar manipular e para que tenham umas boas férias, limpem a cabeça de uma época que nos frustrou a todos e ficarem prontos para mostrarem, na próxima época, que com Atitude e Compromisso continuamos todos com o objectivo de levar o Sporting CP a ser Campeão".

No comunicado, a direção do Sporting relembrou que este ano foi o "melhor" no que diz respeito à conquista de títulos nacionais e europeus e repudiou as eventuais providências cautelares para suspender o presidente Bruno de Carvalho de funções.

"Queremos esclarecer que estando o Clube em normal actividade (...) não consideramos credível que um tribunal considere não ser dos superiores interesses do Clube a continuação de uma Direcção que tem no currículo os melhores resultados desportivos e financeiros de sempre", pode ler-se.