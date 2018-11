Sporting: notáveis apelam à subscrição do empréstimo

Luís Mota Hoje às 15:08 Facebook

Um grupo de sócios notáveis do Sporting, ligado ao mundo financeiro e empresarial, reuniu-se esta manhã com o Conselho Diretivo presidido por Frederico Varandas, ao qual manifestou total apoio neste momento difícil da vida dos leões. No final, pela voz de Tito Arantes Fontes, presidente do Grupo Stromp, foi feito um apelo aos sócios e simpatizantes, no sentido de uma adesão em massa à subscrição do empréstimo obrigacionista lançado pelo Sporting, que oferece uma taxa de juro de 5,25% ao ano.

"Temos até quinta-feira para subscrever o empréstimo obrigacionista. O montante mínimo de subscrição é de 100 euros. Apelamos ao sócios e simpatizantes para que acorram em massa a fazer esta subscrição. O Sporting precisa que esta subscrição seja um sucesso. Nós, sportinguistas, necessitamos que a nossa atividade económica-financeira e desportiva seja um sucesso, com aconteceu com o futsal, com a passagem à final four da Liga dos Campeões", afirmou Tito Arantes Fontes, desdramatizando a situação financeira e negando que o apelo seja uma situação de desespero.



"A situação financeira do Sporting está melhor do que há uns anos. Bem melhor, por exemplo, do que quando se fez o último empréstimo obrigacionista. As grandes preocupações económico-financeiras do clube estão, felizmente, controladas. O que temos é um novo empréstimo obrigacionista, que tem a ver como o ressarcir do anterior, como todos os clubes fazem. Queremos deixar uma palavra de tranquilidade, mas ao mesmo tempo fazer este apelo, pois é necessário que o empréstimo seja subscrito", salientou o presidente do Grupo Stromp, acrescentando: "Viemos dar uma palavra de conforto à direção do Sporting e manifestar o empenho deste grupo de sócios, envolvidos na vida económica e empresarial do país, para que este empréstimo seja um sucesso. Foi isso que fizemos no passado, com a direção de Bruno der Carvalho e outras, sempre que existiram empréstimos, e é isso que iremos continuar a fazer".



Por fim, Tito Arantes Fontes deixou uma palavra de "confiança" na subscrição do empréstimo, convicto de que a "grande e extraordinária massa associativa do Sporting vai dizer presente mais uma vez". "Somos mais de três milhões e a banca só pode estar confortada em ter um terço do país, que tem 10 milhões, que apoia o Sporting. Somos uma força viva em Portugal, na Europa e no Mundo. E é isso que iremos demonstrar mais uma vez", concluiu.



No encontro com Frederico Varandes e seus pares estiveram os seguintes "notáveis" leoninos, alguns deles antigos dirigentes: José Roquette, Júlio Rendeiro, Ernesto Ferreira da Silva, Alexandre Soares dos Santos, Agostinho Abade, Filipe Soares Franco, Miguel Ribeiro Telles, Carlos Barbosa da Cruz, João Torres, Aureliano Neves, Tito Arantes Fontes, Jaime Aiash e Paulo Abreu.