Sporting oficializa Doumbia e Feirense com três renovações

Num dia em que o Sporting segurou Doumbia, o Feirense renovou com três atletas e Makaridze rescindiu com o Rio Ave.

F. C. Porto: Fellaini está cada vez mais perto de deixar o Manchester United e, em Inglaterra, voltou a ser associado ao F. C. Porto. O jornal "Mirror" voltou a garantir a saída do médio belga e, além dos dragões, o Milan e os chineses do Guiangzhou Evergrande também estão interessados.

Benfica: Associado aos encarnados, David Luiz deverá permanecer no Chelsea. Foi o empresário do central brasileiro, Kia Joorabchian, quem o garantiu esta terça-feira.

Sporting: O clube de Alvalade oficializou o médio Doumbia, de 20 anos. O camaronês deixou os russos do Akhmat Grozny e assinou um contrato válido até 2024 com o Sporting. De saída, Carlos Jatobá foi cedido, a título de empréstimo, ao Atlético Goianiense.

Feirense: A equipa de Santa Maria da Feira renovou com o guarda-redes Caio Secco, com o central Flávio Ramos e o avançado Edson Faria.

Rio Ave: Makaridze rescindiu com os vila-condenses.

Chaves: O médio Costinha é o quarto reforço dos flavienses. No sentido inverso, o Chaves perdeu o defesa central brasileiro Marcão, vendido ao Galatasaray, e rescindiu "por mútuo acordo" com Filipe Brigues e o atacante georgiano Avto.

Real Madrid: Os blancos seguem atentamente Hazard e o Chelsea já terá definido o preço: 112 milhões, garante o Telegraph.