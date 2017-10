Sporting derrotado pela Juventus em Itália

JN Hoje às 21:38, atualizado às 22:59 Facebook

O Sporting perdeu (2-1), esta quarta-feira, frente à Juventus em Turim, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Com Bas Dost e Fábio Coentrão no onze, os leões chegaram à vantagem aos 12 minutos, graças a um autogolo de Alex Sandro, aos 12 minutos. A jogada começou numa recuperação de bola de Bas Dost. Bruno Fernandes isolou Gelson Martins e Alex Sandro falhou o corte. Na cara de Buffon, Gelson atirou para defesa do guarda-redes mas a bola bateu depois em Alex Sandro e acabou por entrar.

A equipa de Vecchia Signora chegou ao empate aos 29 minutos. Pjanic, de livre direto, restabeleceu a igualdade com um grande golo. Em cima do intervalo Higuaín ainda viu o poste negar-lhe o golo.

Na segunda parte, o Sporting entrou bem e Bruno Fernandes tentou a sorte mas o remate saiu muito ao lado. A Juventus teve o primeiro lance de perigo ao minuto 70, mas Rui Patrício estava atento e defendeu um cabeceamento de Mandzukic.

A Vecchia Signora chegou ao golo da vitória aos 84 minutos precisamente por Mandzukic, na sequência de um cruzamento de Douglas Costa.

Perto do fim da partida, Doumbia, após assistência de Bruno Fernandes, teve uma grande oportunidade para estabelecer a igualdade mas o remate saiu ao lado.

No outro jogo do grupo, o Barcelona venceu o Olympiacos por 3-0, em Camp Nou.

O Sporting segue em terceiro lugar do Grupo D, com 3 pontos. Na próxima jornada, marcada para 31 de outubro, recebe a Juventus em Alvalade.