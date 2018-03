Sporting perde em Braga e dificulta luta pelo título

Ontem às 22:35 Facebook

Leões perderam em Braga, por 1-0, e ficam praticamente arredados da luta pelo primeiro lugar. Minhotos reduziram para um ponto a diferença pontual para os leões.

Num teste de elevado grau de dificuldade, o Sporting perdeu (1-0) em Braga e atrasou-se na perseguição ao primeiro lugar. Leões têm menos seis pontos do que o líder Benfica e cinco em relação ao F. C. Porto, que joga segunda-feira no Restelo, com o Belenenses.

Com Bryan Ruiz no lugar do ausente William Carvalho, o Sporting procurou entrar a mandar no jogo, mas raramente conseguiu criar lances dignos de perigo. Tal como o Braga. Os bracarenses ainda chegaram a festejar o golo, num autogolo de Mathieu, mas o lance foi invalidado pelo árbitro, após consultar o VAR. Uma decisão muito polémica e que promete dar que falar.

Na segunda parte, o equilíbrio continuou a ser a nota dominante, com as duas equipas a lutarem muito mas a serem incapazes de contrariar a organização do adversário. Aos 83 minutos, Piccini foi expulso, por acumulação de amarelos, e fez com que os leões jogassem em inferioridade numérica. O Braga aproveitou a superioridade numérica para pressionar no ataque a acabou por desfazer o nulo, por intermédio de Raúl Silva, aos 87 minutos.

A perder, o Sporting foi incapaz de ameaçar a baliza de Matheus e evitar a derrota. No final, a festa foi bracarense e a desilusão leonina. A luta pelo terceiro lugar está, assim, ao rubro.