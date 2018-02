Sporting perde frente ao Estoril

JN Ontem às 19:59 Facebook

O Sporting perdeu (2-0), este domingo, frente ao Estoril, na Amoreira, em jogo a contar para a 21.ª jornada da liga. Foi a primeira derrota do Sporting no campeonato.

Com uma novidade no onze - Doumbia foi o escolhido para o lugar do lesionado Bas Dost - o Sporting sofreu o primeiro golo aos 27 minutos, por Kyriakou. Na sequência de um pontapé de canto, Halliche cabeceou e Fábio Coentrão conseguiu evitar o golo em cima da linha. Contudo, na recarga, Kariakou não perdoou e fez o primeiro golo do jogo.

Apenas quatro minutos depois, o Estoril dilatou a vantagem. Aílton desmarcou Ewandro, que rematou para defesa de Rui Patrício. O guardião leonino tentou a mancha, mas a bola ficou de novo para o extremo, que marcou o segundo golo. A defesa do Sporting não se fez ao lance, reclamando fora de jogo de Ewandro, mas o VAR decidiu validar o tento, num lance em que o árbitro assistente até assinalara, após o golo, fora de jogo do estorilista.

André Claro, aos 70 minutos, ainda marcou mas Lucas Evangelista estava em posição irregular e o lance foi anulado.

Na segunda parte, os leões tentaram ir atrás do resultado e tiveram as melhores oportunidades. Aos 53 minutos, Acuña viu Ailton negar-lhe o golo. Ao minuto 83, Mathieu, de cabeça, esteve perto de marcar mas cabeceou ao lado. Pouco depois, foi a vez de Renan, com uma boa defesa, negar o golo ao francês.

No final do jogo, o Sporting ainda marcou, por intermédio de Fredy Montero, mas o lance foi invalidado pela equipa de arbitragem por fora de jogo do avançado colombiano.

Com este resultado, o Sporting ocupa o terceiro lugar da liga, com 50 pontos, em igualdade pontual com o Benfica e a dois pontos do líder F. C. Porto, que este sábado venceu o Braga. Na próxima jornada, o Sporting recebe o Feirense e o Estoril defronta o Moreirense em Moreira de Cónegos.