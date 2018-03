Sporting perde mas avança para os quartos de final

Hoje às 20:39 Facebook

Um golo do médio argentino Battaglia, já no prolongamento, suavizou a derrota do Sporting na República Checa, por 2.-1, e eliminou o Viktoria Plzen, que tinha perdido em Alvalade, por 2-0.

No jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, realizado nesta noite de quinta-feira, o Sporting sofreu muito mais do que devia para se qualificar. A equipa leonina desperdiçou inúmeras oportunidades de golo, viu-se a perder por 2-0 (golos do capitão Marek Bakos) e foi obrigada a disputar o prolongamento, já depois de Bas Dost ter falhado um penálti no quarto minuto dos "descontos".

Nos 30 minutos suplementares, a equipa leonina pressionou no ataque e só descansou quando Battaglia fez o golo libertador, à passagem do minuto 105. Na sequência de um canto, marcado por Bruno Fernandes, o médio argentino antecipou-se à defesa checa e disparou, de cabeça, para o fundo da baliza.

O Viktoria ainda tentou forçar o ataque, mas nunca mais o Sporting perdeu o controlo do jogo.

Além do Sporting, outras quatro equipas estão já apuradas para os quartos de final: o Atlético de Madrid, que foi ganhar a Moscovo, ao Lokomotiv, por 5-1 (3-0 na primeira mão); o Marselha, que voltou a bater o Atlético de Bilbau, por 2-1 (3-1); a Lazio, vencedora em Kiev, por 2-0 (2-2); e o Leipzig, que foi empatar a São Petersburgo (1-1) e que fez valer o triunfo da primeira mão sobre o Zenit (2-1).

Ainda nesta quinta-feira, os três últimos apurados sairão dos seguintes encontros: Arsenal-Milan (2-0, na primeira mão), Salzburgo-Borussia Dortmund (2-1) e Lyon-CSKA Moscovo (1-0).

O sorteio dos quartos de final realiza-se esta sexta-feira, em Nyon, na Suíça.