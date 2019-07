Hoje às 21:00 Facebook

Valência estraga a festa em Alvalade e vence por 2-1, em jogo disputado este domingo, em Lisboa.

No jogo de apresentação do plantel para 2019-20, o Sporting foi o primeiro a marcar, por intermédio do atacante holandês Bas Dost (5 m).

O Valência deu a volta a marcador, com os golos de Kondogbia (9 m) e de Kevin Gameiro (66), e ergueu o Troféu Cinco Violinos.

Sporting apresenta 30 jogadores para 2019/20