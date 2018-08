Sporting perde na Madeira e diz adeus à Champions

Sofia Esteves Teixieira 13 Maio 2018 às 20:21 Facebook

O Sporting fechou a época com uma derrota (2-1) frente ao Marítimo e perdeu a luta pelo segundo lugar. Erro de Rui Patrício tirou todas as esperanças aos leões.

A equipa de Alvalade entrou melhor no encontro, mas foi a equipa da casa que chegou à vantagem. Aos 31 minutos, na sequência de um pontapé de canto de Edgar, Joel, de cabeça, não deu hipótese a Rui Patrício e inaugurou o marcador.

O Sporting reagiu e, apenas três minutos depois, Bas Dost restabeleceu o empate. O holandês aproveitou uma assistência de Gelson Martins e, com um remate de primeira, fez o 1-1 para a equipa de Jorge Jesus.

Com o Benfica a vencer o Moreirense, no Estádio da Luz, (os encarnados chegaram à vantagem na segunda parte), a equipa de Alvalade tinha, obrigatoriamente, de vencer para assegurar o segundo lugar. Na segunda metade, mesmo sem jogar bem, o Sporting encostou o Marítimo às cordas mas, no melhor momento dos leões no encontro, o Marítimo chegou ao segundo, graças a Ghazaryan.

Já no interior da área leonina, o arménio rematou enrolado. A bola era traiçoeira e acabou por enganar Rui Patrício, que não ficou bem na fotografia.

Com este resultado, o Sporting termina o campeonato na terceira posição, perdendo a luta com o Benfica pelo segundo lugar, que dava acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Os encarnados venceram (1-0) o Moreirense e beneficiaram do deslize dos leões.