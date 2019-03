Sporting propõe VAR no hóquei em patins

JN Hoje às 10:29 Facebook

O Sporting sente que tem sido prejudicado pelas arbitragens nos jogos contra os rivais para o campeonato e quer ver mudanças no hóquei em patins.

Com base nisso, os dirigentes leoninos estiveram reunidos com a direção da Federação de Patinagem de Portugal e apresentaram uma proposta para a implementação da tecnologia do videoárbitro em alguns jogos do campeonato.

"Somos a equipa que esteve 13 minutos na Luz em inferioridade numérica. Tínhamos capacidade para vencer em Oliveira de Azeméis, mas não nos deixaram. E estou convencido que, em condições normais, teríamos vencido no Dragão Caixa. Não quiseram. Não fizeram valer a verdade desportiva", afirmou Gilberto Borges, diretor do hóquei em patins dos campeões nacionais, em declarações àSporting TV.

"Sugerimos que o hóquei em patins, pelo menos nas partidas decisivas, tenha videoárbitro. Falámos de uma situação na Luz que permitia à Oliveirense estar na frente do campeonato nacional e demos esse exemplo à federação.[...] Toda a gente viu [no jogo contra o F. C. Porto, no último sábado] que há um lance sobre o Pedro Gil em que não é assinalada grande penalidade. Esse lance tirou-nos a possibilidade de chegarmos ao empate", acrescentou.