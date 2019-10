Sporting quer dar sequência frente ao LASK Linz ao triunfo na Vila das Aves

Hoje às 15:27 Facebook

Na antevisão ao segundo jogo sob o comando de Silas, agora frente ao LASK Linz, Emanuel Ferro e Eduardo Henrique manifestaram "confiança" na conquista de nova vitória.

"Quando se ganha o espírito fica melhor. Conhecemos bem o adversário, estamos à espera de uma equipa competitiva, mas queremos vencer", disse, esta quarta-feira, Emanuel Ferro, treinador-adjunto do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, frente aos austríacos do LASK Linz, da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol, que se disputa esta quinta-feira (20 horas, Sport TV1), no Estádio de Alvalade, em Lisboa.

Com Jorge Silas, técnico principal, impedido pela UEFA de falar por não ter as habilitações exigidas, coube a um dos adjuntos projetar o desafio com os austríacos.

"Estamos em outubro. Ainda há muitos jogos nas várias provas e seria um erro dar mais prioridade a uma competição em vez de outra", disse Emanuel Ferro.

Igualmente presente na conferência de imprensa, Eduardo Henrique passou uma "mensagem de confiança", após um período de oscilação a vários níveis.

"A vitória com o Aves foi muito importante e agora queremos dar sequência. Contamos com o apoio dos adeptos, para nos ajudar a vencer", disse o futebolista leonino.

"Sabemos que perdemos o primeiro jogo e não podemos perder mais terreno. Vencer é fundamental, para voltarmos à 'briga' pela qualificação", acrescentou.

"O Silas é um 'cara' muito exigente, estamos muito animados e esperamos dar sequência por muito tempo ao trabalho dele", realçou Eduardo Henrique.

"Participar nesta prova é a concretização de um sonho. Se jogar ficarei muito contente", disse, ainda o ex-jogador do Belenenses SAD, que já trabalhara com Jorge Silas na anterior equipa.