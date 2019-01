Sporting reassume segundo posto ao bater Belenenses

Hoje às 21:11 Facebook

O Sporting assumiu hoje a vice-liderança da I Liga portuguesa de futebol e aproximou-se, provisoriamente, do líder FC Porto, ao vencer na receção ao Belenenses por 2-1, em encontro da 15.ª jornada.

Apesar dos problemas sentidos na primeira parte, os 'leões' chegaram ao triunfo na etapa complementar, com tentos de Bruno Gaspar, aos 57 minutos -- com uma 'ajuda' de Sasso -- e Miguel Luís, aos 80, antes de Fredy, aos 90, reduzir para os visitantes, que perderam o estatuto de única formação sem derrotas fora de casa.

O conjunto de Alvalade, que tinha saído derrotado de Guimarães na última ronda do campeonato, aproveitou o desaire do Benfica na véspera e reassumiu o segundo lugar, com 34 pontos, a dois do líder FC Porto, que joga ainda hoje na Vila das Aves.

Com Nani e Wendel a entrarem no 'onze' de Marcel Keizer, após lesão, mas sem o castigado Bruno Fernandes, o Sporting passou por três verdadeiros sustos nos primeiros cinco minutos e só não sofreu qualquer golo porque Licá e Fredy ainda estavam a 'afinar' a pontaria.

O Belenenses surgiu fiel aos seus princípios -- como, aliás, tem demonstrado, mesmo perante os 'grandes' - sem receio de ter a bola e, sobretudo, recuperando-a em zonas nevrálgicas do terreno, de forma a criar 'mossa' nos 'verde e brancos'.

Acuña e Diaby procuraram responder, mas Muriel não se deixou enganar, nem pelo argentino nem pelo maliano, defendendo o remate do primeiro e saindo aos pés do segundo. Contudo, à passagem da meia hora, o Belenenses voltou a estar perto do golo, mas o poste negou as intenções a Fredy, que quase aproveitou um passe mal medido de Acuña.

O mesmo destino teve um remate de Nani, quando Muriel já estava batido, mas nem isso fez 'tremer' uma formação visitante que não se deixa limitar por receios 'castradores', tantas vezes vistos pelos campos portugueses e que em nada beneficiam o espetáculo, as equipas e os jogadores.

Contudo, a ambição de Silas acabou por ser 'inimiga' do treinador e da própria equipa, quando este desfez a linha defensiva de cinco elementos pouco depois do regresso do intervalo. Nuno Coelho deu lugar ao avançado Henrique Almeida e, quatro minuto volvidos, Bruno Gaspar explorou um espaço que, até então, não tinha existido, e inaugurou o marcador, beneficiando ainda de um desvio em Sasso.

Os 'azuis' passaram a ter mais dificuldades na manobra ofensiva, muito embora os 'leões' estivessem longe de serem avassaladores no ataque à baliza de Muriel.

Ainda assim, a qualidade individual dos 'leões' fez a diferença, a 10 minutos do final, quando Miguel Luís recebeu uma bola à entrada da área, orientou-se para a baliza e atirou uma 'bomba', que surpreendeu Muriel.

O Belenenses, que tanto porfiou na primeira parte, ainda conseguiu reduzir a desvantagem, mas o tento de Fredy, depois de Henrique Almeida não conseguir bater Renan, chegou demasiado tarde, não permitindo outro desfecho ao encontro.