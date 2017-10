Sporting recorda o primeiro golo de Cristiano Ronaldo. E que golo!

Hoje às 23:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting recorreu às redes sociais para lembrar o primeiro golo de Cristiano Ronaldo com a camisola dos "leões" na Primeira Liga portuguesa.

Através da conta do Twitter, os "leões" recordaram o primeiro golo de Cristiano Ronaldo com a camisola do Sporting, na equipa sénior. Aconteceu à sexta jornada da época 2002/03, em casa do Moreirense.

Em reação ao vídeo publicado pelos "leões", o Moreirense mostrou bom espírito e sentido de humor.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Começou a marcar aos melhores. Só poderia dar em carreira de sonho", escreveram os "cónegos".