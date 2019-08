Sporting recua por André Silva e Neymar na rota da Juventus

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:47 Facebook

Em Itália garante-se que o Sporting recuou por André Silva e em Espanha que a Juventus entrou na corrida por Neymar. Coutinho foi oficializado no Bayern e o Boavista apresentou o 12.º reforço.

Sporting: O alegado interesse do Milan em Bruno Fernandes colocou a hipótese da ida de André Silva para Alvalade - o ex-F. C. Porto seria inserido no negócio - mas, segundo a "Gazzetta dello Sport", os leões recuaram na contratação do português. O avançado, que esteve muito perto de ir para o Mónaco, continua no mercado e os líderes do Milan não aceitam propostas abaixo dos 25 milhões de euros.

Já Petrovic deixou o Sporting para assinar pelo Almeria. O médio de 30 anos não integrou o plantel da equipa leonina e ruma à equipa de Pedro Emanuel, assinando contrato válido por três temporadas.

Boavista: Fabiano Leismann, de 27 anos, vai ser reforço dos axadrezados, por empréstimo do Palmeiras, e o Boavista fica com opção de compra. Fabiano Leismann é o 12.º reforço axadrezado e o sexto para o setor defensivo.

Bayern Munique: Philippe Coutinho foi oficializado esta segunda-feira no clube alemão. O médio brasileiro foi cedido pelo Barcelona, um empréstimo que custou 8,5 milhões de euros ao Bayern, que ainda fica com uma opção de compra fixada em 120 milhões de euros.

Brescia: Balotelli foi esta segunda-feira apresentado no clube italiano. O avançado mostrou-se feliz pela mudança, depois de na última época ter representado o Marselha. "Não foi difícil escolher o Brescia: é a minha cidade e quando chegou a proposta não pensei em nenhuma outra, sinceramente. O que o Brescia pode dar-me, em comparação com os outros clubes? Tudo, e eu posso retribuir. É a minha casa. Quando disse à minha mãe que podia vir para este clube, ela chorou", disse o italiano na apresentação.

Juventus: Pode ser a bomba do mercado. Depois de estar ligado ao Real Madrid e Barcelona, Neymar pode ir, afinal para a... Juventus, equipa onde joga Cristiano Ronaldo. O "As" garante que o clube italiano entrou na corrida pelo brasileiro e que oferece um salário de 37 milhões de euros.