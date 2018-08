Sporting repudia notícias sobre esquema de corrupção no andebol

15 Maio 2018 às 13:54 Facebook

Twitter

O Sporting reagiu, esta terça-feira, em comunicado, às notícias que dão conta de um alegado esquema de corrupção montado pelo emblema de Alvalade no Campeonato de Andebol.

"Estamos perante o primeiro capítulo de uma campanha, mais uma, que visa exclusivamente denegrir a imagem da instituição Sporting CP", pode ler-se no texto publicado no site oficial do clube liderado por Bruno de Carvalho.

O comunicado surge como reação às notícias de um esquema de corrupção que terá beneficiado a equipa de Andebol do Sporting. O JN sabe que um homem, que se diz ligado ao Sporting, afirma ter comprado diversos árbitros para que o clube de Alvalade conquistasse o título na época 2016/2017. Terá mesmo pago para que o rival Benfica ganhasse ao F.C. Porto.

"O Sporting confia na Justiça e no Estado de Direito e deseja que a alegada investigação anunciada pelo Ministério Público seja célere e que vá até às últimas consequências no apuramento da verdade", lê-se no comunicado do Sporting.

"Não nos revemos em qualquer prática que desvirtue a verdade desportiva ou que sejam ética, moral e socialmente censuráveis", prosseguem os leões, que dizem desconhecer agentes e empresários citados e admitem tomar medidas para "que sejam responsabilizados nas instâncias competentes".

Assumindo-se "disponível para colaborar em todas as diligências", o Sporting admite ser "um alvo a abater porque é o único clube que, genuinamente, continua a lutar e a querer transparência e verdade desportiva em Portugal".

Federação de andebol participa ao MP e ao conselho de disciplina sobre suspeitas de corrupção

A Federação de Andebol de Portugal (FAP) anunciou que vai denunciar ao Ministério Público sobre a alegada corrupção a equipas de arbitragem por parte do Sporting, remetendo ainda o processo para o Conselho de Disciplina (CD),

Em comunicado, o organismo diz que a direção da FAP, "tendo tomado conhecimento de noticia que poderá configurar alegados ilícitos de natureza criminal", vai fazer, "no imediato, denuncia obrigatória ao MP", cumprindo a legislação em vigor.

"Tendo em vista o apuramento de eventuais responsabilidades de natureza disciplinar, por parte de agentes desportivos que exerçam funções no seio e âmbito da modalidade, a direção efetuará participação, de imediato, ao CD da FAP", prossegue o organismo, dando conta da sua disponibilidade para "colaborar com as entidades competentes, no sentido de apuramento de eventuais responsabilidades desportivas, civis ou criminais de agentes desportivos filiados na modalidade".