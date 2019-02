Sporting revalida título europeu feminino de corta-mato

Hoje às 14:38 Facebook

O Sporting revalidou este domingo o título de campeão europeu de corta-mato, em Albufeira, com 25 pontos, pontos, numa prova vencida individualmente pela 'leoa' Fancy Cherono, em 20.15 minutos. Em masculino os leões ficaram em terceiro lugar.

Cherono foi a mais rápida nos 6.090 metros da prova, impondo-se a Jeptoo Kimely (Kasimpasa) segunda classificada a três segundos, e Trihas Gebre (Bilbao Atletismo Santutxo), terceira a 28.

A equipa 'leonina' somou o segundo triunfo consecutivo na Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, depois da vitória em 2018 em Mira, ao somar menos 22 pontos do que as espanholas do Bilbao Atletismo Santutxo e menos 30 do que as polacas do Podlasie Bialystok, segunda e terceiras classificadas, respetivamente.

Além da vencedora, Fancy Cherono, a equipa do Sporting assegurou o título graças aos desempenhos de Sara Catarina Ribeiro, quinta a 38 segundos, Sara Moreira, sexta a 42, e Jessica Augusto, 13.ª a 1.12 minutos.

Sporting terceiro na taça dos campeões europeus de corta-mato masculino

O Sporting terminou em terceiro lugar a prova masculina da Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato, em Albufeira, com 69 pontos, mais 26 do que a formação espanhola Bikila, que sucedeu aos 'leões' no historial.

O ugandês Jacob Kimplimo, dos italianos do Casone Noceto, foi o primeiro a cruzar a meta, no final dos 9.730 metros, em 29.00 minutos, menos um segundo do que o vencedor do ano passado, o queniano Davis Kiplangat (Sporting), segundo classificado.

Robel Fsiha (Sparvagens) terminou no terceiro posto, a 50 segundos de Kimplimo.

O Sporting, que procurava o 16.º título, depois da vitória em 2018, em Mira, e dos triunfos entre 1977 e 1994, não foi além do terceiro lugar na classificação, atrás do Bikila, que não vencia a prova desde 2014, e dos italianos do Casone Noceto, que somaram 52 pontos.

Além de Kiplangat, pontuaram para o Sporting Licínio Pimentel, com o 15.º lugar a 1.36 minutos, Rui Teixeira, 25.º a 2.01, e Miguel Marques, 27.º a 2.09. Seguiram-se Alberto Paulo, 29.º a 2.14 e Rui Pedro Silva, 58.º 3.23 minutos.