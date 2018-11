Sporting SAD encaixa 26 milhões de euros com empréstimo obrigacionista

Hoje às 19:10 Facebook

SAD leonina comunica números finais à CMVM. Empréstimo ficou a 3,9 milhões de euros do objetivo inicial, fixado em 30 milhões.

A emissão obrigacionista da Sporting SAD foi encerrada esta tarde e comunicada à CMVM: a operação iniciada a 12 deste mês concluiu-se com um total de 26,1 milhões de euros subscritos, quase quatro milhões abaixo do objetivo.

Este empréstimo obrigacionista tinha como missão pagar outro, precisamente de 30 milhões, que vence na próxima segunda-feira.

Vários futebolistas e ex-futebolistas do Sporting associarem-se a esta operação financeira, como Nani, Cédric, Rui Patrício, William Carvalho, Daniel Carriço ou Adrien.

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD (...) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º - A do Código dos Valores Mobiliários, com referência à Oferta Pública de Subscrição "SPORTING SAD 2018-2021" (adiante Oferta), informar o mercado que, até ao final do dia de hoje, 22 de novembro de 2018 (último dia da Oferta), foram recolhidas intenções de subscrição consubstanciadas em 4.112 ordens, que correspondem a um montante total de € 26.162.035. Os resultados finais da Oferta serão apurados e divulgados amanhã, dia 23 de Novembro, em Sessão Especial da Euronext Lisbon".