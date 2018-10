Sporting: Salin ainda em repouso absoluto

Hoje às 19:20 Facebook

Salin continua em "repouso absoluto" depois de ter sofrido uma concussão cerebral no jogo do Sporting em Portimão, tendo sido um dos ausentes no treino desta terça-feira.

O Sporting informou também que o avançado Bas Dost e o defesa Jerémy Mathieu continuam em tratamento às respetivas lesões e que "Raphinha apresenta uma mialgia num adutor" e está entregue ao departamento clínico.

Na sessão de treino, dois dias depois da derrota na visita ao Portimonense (4-2), em jogo da I Liga, o técnico José Peseiro contou com um grupo reduzido, também devido à ausência de muitos internacionais, ao serviço das seleções nacionais.

Estão naquela situação Bruno Fernandes (Portugal), Miguel Luís (sub-20 Portugal), Sebastián Coates (Uruguai), Rodrigo Battaglia e Marcos Acuña (Argentina), Ristovski (Macedónia), Lumor (Gana) e Diaby (Mali).

O treinador dos leões promoveu o ingresso de alguns jogadores dos sub-23, contando com Nuno Moreira, Paulinho, João Queirós e o guarda-redes Diogo Sousa.

O clube assinalou igualmente a reintegração progressiva em treino do guarda-redes Luís Maximiano, a recuperar de lesão, e a ausência de Wendel, autorizado a viajar para o Brasil devido à morte de um familiar.

O Sporting tem novo treino agendado para quarta-feira, às 10 horas, num momento de paragem para os jogos das seleções e quando a competição de clubes apenas regressa no fim de semana de 20 e 21 de outubro, com a terceira eliminatória da Taça de Portugal.