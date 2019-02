Sporting segura Bruno Paz até 2023

Hoje às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato de Bruno Paz até 2023, que fica blindado por uma clausula de rescisão de 45 milhões de euros.

O médio de 20 anos estreou-se esta época na equipa principal num jogo da Liga Europa, frente ao Vorskla Poltava, em 13 de dezembro, no Estádio José de Alvalade. Jogou 13 minutos, após substituir o Bruno Fernandes. No resto da temporada, tem sido opção regular na equipa de sub 23 do Sporting.

Bruno é um produto da formação da Academia de Alcochete, onde entrou em 2011/12, proveniente dos juniores do Belenenses. Atua na posição de médio centro ou de médio defensivo.