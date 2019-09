Sporting sem Bruno Fernandes coloca à prova o líder Famalicão

Hoje às 09:16, atualizado às 09:24 Facebook

O Sporting, sem o castigado Bruno Fernandes, coloca à prova o líder Famalicão, em jogo a disputar na segunda-feira no Estádio José Alvalade e que encerra a sexta jornada da Liga de futebol.

A entrada em cena dos leões na Liga Europa "empurrou" o jogo do campeonato para o início da próxima semana, à semelhança do que acontece com o Sporting de Braga, que recebe, igualmente na segunda-feira, o Marítimo.

Apesar da estreia de Leonel Pontes na anterior jornada, o Sporting chega a este jogo sem vencer há duas rondas: na quarta, ainda com Marcel Keizer, foi derrotado em casa pelo Rio Ave (3-2), e na quinta sofreu um empate fora com o Boavista (1-1).

O jogo no Estádio do Bessa não foi apenas negativo no resultado, tendo em conta que o Sporting viu a 'estrela' da equipa, o médio internacional Bruno Fernandes, ser expulso após um segundo cartão amarelo, pelo que falhará a receção ao Famalicão.

Para os leões começa a ser proibido perder mais pontos, num momento em que estão a cinco do Famalicão, e a quatro dos rivais F. C. Porto e Benfica. Os dragões recebem no domingo o Santa Clara, e as águias visitam no sábado o Moreirense.

Ambos os emblemas jogam, igualmente, após compromissos europeus, depois de o Benfica ter tido novamente uma estreia a perder na Liga dos Campeões, com uma exibição 'incapaz' da equipa de Bruno Lage diante dos alemães do Leipzig, traduzida numa derrota por 2-1.

Os encarnados visitam o Moreirense, que tem duas vitórias nos dois jogos em casa, com Gil Vicente e Portimonense, enquanto o F. C. Porto recebe o Santa Clara, que ainda não perdeu fora, com um triunfo em Paços de Ferreira e um empate em Tondela.

Do quarteto que joga na Liga Europa, destaque ainda para o Vitória de Guimarães (10.º), que visita o Tondela (6.º) depois de ter conseguido na anterior ronda a primeira vitória na Liga, em casa com o Desportivo das Aves.

O início da ronda opõe precisamente as duas equipas do fundo da tabela, com o Paços de Ferreira (18.º), a única que ainda não venceu, a receber o Aves (17.º), em jogo agendado para sexta-feira, às 20:30.

Com um desempenho muito aquém do esperado está o habitualmente europeu Sporting de Braga, numa época em que viu chegar o treinador Ricardo Sá Pinto e sair Abel Ferreira, com uma campanha em que não vence desde a primeira jornada.

A equipa, que é 16.ª e antepenúltima no campeonato, recebe o Marítimo, outro emblema em dificuldades, com os mesmos quatro pontos de bracarenses e de Portimonense.

Programa da sexta jornada:

- Sexta-feira, 20 set:

Paços de Ferreira -- Desportivo das Aves, 20:30.

- Sábado, 21 set:

Belenenses -- Rio Ave, 18:00.

Moreirense -- Benfica, 20:30.

- Domingo, 22 set:

Gil Vicente -- Boavista, 15:30.

Tondela -- Vitória de Guimarães, 18:00.

Vitória de Setúbal -- Portimonense, 18:00.

FC Porto -- Santa Clara, 20:30.

- Segunda-feira, 23 set:

Sporting de Braga -- Marítimo, 19:00.

Sporting -- Famalicão, 21:00.