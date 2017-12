Sporting sem poupanças frente ao Belenenses

JN Hoje às 18:23, atualizado às 18:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting defronta, esta sexta-feira, o Belenenses no Estádio do Restelo na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Uma vitória garante aos leões o acesso às meias-finais da competição. Dos habituais titulares, só Gelson ficou fora do onze.

Para o jogo desta sexta-feira, Jorge Jesus não poderá contar com Jonathan Silva, devido a lesão. Do lado do Belenenses, Muriel e Tandjigora, também lesionados, estão indisponíveis.

O Sporting, com quatro pontos, é líder do grupo B e está a uma vitória de garantir uma presença na final four da competição. Em caso se empate, terá de aguardar pelo desfecho do jogo entre Marítimo e União da Madeira. Caso os madeirenses vençam o já eliminado União, o Sporting precisa também de vencer para garantir a presença nas meias-finais.

Onze do Belenenses: Filipe Mendes, Pereirinha, Gonçalo Silva, Nuno Tomás, Florent, Benny, Yebda, André Sousa, Diogo Viana, Maurides e Fredy.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Onze do Sporting: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão, Battaglia, William, Podence, Bruno Fernandes, Acuña e Bas Dost.

O pontapé de saída está marcado para as 19. 15 horas e a arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga).