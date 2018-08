Sporting só deve voltar a treinar na sexta-feira, no Jamor

16 Maio 2018 às 11:28 Facebook

A equipa de futebol do Sporting só deve treinar na sexta-feira, no estádio nacional, tendo em vista a preparação da final da Taça de Portugal, depois de na terça-feira, um grupo de alegados adeptos ter invadido a Academia do clube.

O treino no Jamor, agendado para as 10 horas e com 15 minutos abertos à comunicação social, é o único agendado, uma vez que o clube de Alvalade não divulgou qualquer agendamento de treinos para esta quarta-feira e para quinta-feira.

O Desportivo das Aves, o adversário dos "leões" na final da Taça, agendada para as 17.15 horas de domingo, treinará também no Jamor, às 11 horas de sábado.

Durante a tarde de terça-feira, cerca de meia centena de indivíduos, de cara tapada, alegadamente adeptos leoninos, invadiram a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic e outros membros da equipa técnica.

A equipa principal do Sporting cumpria o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, no próximo domingo, frente ao Desportivo das Aves.